القضاء:توقيف كفلاء سراق المال العام( نور زهير وهيثم الجبوري)

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نائب يدعو إلى محاكمة علنية في قضية سرقة الأمانات الضريبية
نائب يحمل الكتل السياسية مسؤولية عدم حل أزمة الرئاسة البرلمانية
منظمة بدر تجدد طلبها ” الإعلامي” بإخراج القوات الأمريكية من العراق
الطباطبائي وسيلر يبحثان تعزيز العلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبي
إيران وحشدها الشعبي مصدر المخدرات في العراق والسوداني يوجه بتشكيل لجنة لـ” مكافحة” المخدرات
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اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
الموارد المائية تعلن عن إطلاقات مائية للمحافظات الجنوبية من سدة الكوت
السوداني: الحكومة ماضية في “مكافحة” الفساد
المجلس الوزاري للاقتصاد:توحيد آليات العمل في الجانب الاقتصادي والمالي والتجاري بين بغداد وأربيل
نائب إيراني:سنحصل من حكومتنا الإطارية برئاسة السوداني (100) مليار دولار خلال زيارة الرئيس بزشكيان
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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نائب إيراني:سنحصل من حكومتنا الإطارية برئاسة السوداني (100) مليار دولار خلال زيارة الرئيس بزشكيان
نائب يكشف عن “سرقة العصر” بمبلغ (22) مليار دولار من قبل وزارة النقل
نائب:الحكومة والبرلمان يشجعان على سرقة المال العام من خلال قوانين العفو
وزارة النفط:النفط العراقي لايهرب لإيران ولم يباع لصالح خزينتها!
خبير اقتصادي:بسبب الفشل والفساد..الحكومة أمام تحدي مالي كبير جراء انخفاض أسعار النفط
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- اذاعة INN