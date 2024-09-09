القضاء:توقيف كفلاء سراق المال العام( نور زهير وهيثم الجبوري)

القضاء:توقيف كفلاء سراق المال العام( نور زهير وهيثم الجبوري)
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر القضاء العراقي، اليوم الإثنين، توقيف 6 كفلاء للمتهمين الرئيسيين بـ”سرقة القرن”، (نور زهير وهيثم الجبوري)، وحدد موعداً جديداً لمحاكمتهما.وقال النائب مصطفى سند، في مقطع مصور من أروقة محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، “كالعادة لم يحضر المتهم نور زهير كما لم يحضر المتهم هيثم الجبوري حيث صادف نفس اليوم موعد مرافعتها”.واضاف، “تم توقيف الكفلاء الستة، 3 لنور زهير و3 لهيثم الجبوري وارسالهم مخفورين الى محكمة جنح الكرخ”.واشار الى “تحديد 21 تشرين الثاني 2024، موعداً للمرافعة القادمة”، موضحاً أن “هناك اجراءات تستغرق شهراً حتى تنشر في الجريدة وبعدها اجراءات قانونية ليتم اصدار امر قبض النشرة الحمراء في الانتربول”.

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