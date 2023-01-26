القضاء:منع سفر (أحمد أبو رغيف)

القضاء:منع سفر (أحمد أبو رغيف)
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت محكمة تحقيق الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، يوم الخميس، منع سفر بحق الوكيل السابق لوكالة الاستخبارات أحمد “أبو رغيف”، ومنحه مدة قانونية لإثبات مشروعية مصادر أمواله، بحسبما أفاده مصدر قضائي .وشكل رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي في شهر آب /أغسطس 2020 لجنة تحقيق عليا بملفات الفساد الكبرى والجرائم الجنائية برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق أول أحمد أبو رغيف، حيث منحت صلاحيات واسعة، واعتقلت مسؤولين كبارا وسياسيين معروفين بتهم تتعلق بالفساد، لكن عملها لم يخل من الاتهامات، بحسب تقارير صحفية.

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