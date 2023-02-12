القضاء: أكثر من (25) مليار دينار الوفرة المالية من مشاريع نينوى

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القضائية بمراقبة تنفيذ مشاريع الإعمار في محافظة نينوى، اليوم الأحد، عن الإحصائية الأولية للوفر المالي في هذه المشاريع لعام 2022.وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان ، أن “اللجنة القضائية المكلفة بمراقبة تنفيذ مشاريع الاعمار في نينوى كشفت الاحصائية الأولية للوفر المالي الحاصل في المشاريع الممولة من الأرصدة المجمدة ودعم الاستقرار وتنمية الاقاليم المتعاقد عليها في العام الماضي 2022”.وأضاف أن “المبلغ وصل مجموعه إلى (25) مليار وخمسمائة واربعة عشرين مليون واربعمائة وثمانية الاف وسبعمائة وخمسة واربعين دينار عراقي عن (198) مشروعا من اصل (241)”.