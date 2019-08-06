القضاء الأعلى:تعيين القاضي فرهود نائبا لرئيس الادعام العام

القضاء الأعلى:تعيين القاضي فرهود نائبا لرئيس الادعام العام
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 بغداد/شبكةأخبار العراق- أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم، أن المدعي العام ضاري جابر فرهود أدى اليمين أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان لمناسبة ‏تسنمه منصب نائب رئيس الادعاء العام‎.‎وقال المركز الإعلامي للمجلس في بيان ، إن “مراسيم أداء اليمين حضرها رئيس الادعاء العام القاضي ‏‏موفق العبيدي ورئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي جاسم محمد عبود العميري ورئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة ‏الاتحادية القاضي عماد الجابري ورئيس محكمة استئناف ديالى الاتحادية القاضي حسين كاظم وسمي”.‏

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