القضاء البرتغالي يلاحق نجل رونالدو

وذكرت صحيفة “الميرور” البريطانية أن الشرطة فتحت تحقيقا بشأن الواقعة بعدما نشرت

مقطع فيديو يظهر فيه

وهو يقود الدراجة المائية بمفرده، على صفحتها في “إنستغرام”، قبل أن تقوم بحذف الفيديو.

وزعمت

أن الفيديو، الذي قيل إنه تم التقاطه، السبت الماضي، في بول دو مار قبالة جنوب

، مسقط رأس مهاجم يوفنتوس الإيطالي، حيث يقضي جونيور إجازته الدراسية الصيفية مع أقاربه، كما شارك والده الشهير وجدته دولوريس أفيرو الفيديو قبل حذفه.

ونقلت صحيفة “الميرور” عن قائد الشرطة البحرية في

، غيريرو كاردوسو، قوله إن التحقيق جار.

وأضاف “نجل اللاعب خرق القانون بقيادة الدراجة المائية بمفرده، لأن قيادته تحتاج إلى رخصة متاحة للبالغين فقط، وسنرى إذا ما كانت هناك غرامة ستدفع أو عقوبة ستوقع”.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن

قد يتعرض لغرامة مالية، حيث ينص القانون في البرتغال على تغريم من يقود الدراجة المائية بدون رخصة من 268 إلى 2688 جنيها إسترلينيا، وفى حال وجود مجموعات أو أكثر من شخص فقد تصل إلى 10 آلاف جنيه إسترليني.المصدر سكاي نيوز.