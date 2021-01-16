القضاء العراقي:إصدار مذكرة إلقاء القبض على ترامب جاءت “بالتنسيق” مع الجانب الإيراني!

القضاء العراقي:إصدار مذكرة إلقاء القبض على ترامب جاءت “بالتنسيق” مع الجانب الإيراني!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رد مجلس القضاء الأعلى، السبت، على معلومات عن حدوث تدخل إيراني بإصدار مذكرة القبض ضد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أكد الأربعاء 13 (كانون الثاني)،إن إصدار مذكرة اعتقال للرئيس الأميركي، دونالد ترامب من قبل القضاء العراقي، جاء بعد المتابعات الكثيرة التي بذلتها وزارة الخارجية الايرانية والمؤسسات الأخرى.واعتبرت وسائل اعلام تصريحات ظريف إشارة الى وجود تدخل إيراني مهد لاصدار مذكرة القبض، وقال إعلام القضاء في بيان ، إن “القاضي المكلف بنظر قضية اغتيال  سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقه، أكد أن إصدار مذكرة القبض بحق الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جاء بعد استكمال الإجراءات التحقيقية في القضية وتدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي ذوي القتلى والممثل القانوني عن السفارة الايرانية”.واضاف البيان ناقلا عنه أن “مذكرة القبض الصادرة عن محكمة التحقيق المختصة في الرصافة بحق الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب جاء استنادا لأحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي بعد اتهامه بقتل قادة النصر قاسم سليماني  وأبو مهدي المهندس ورفاقه بتاريخ 3 كانون الثاني 2020.واضاف القاضي المختص ان “المحكمة نظرت الى القضية باعتبارها قضية جنائية وقعت على الاراضي العراقية وحسب قواعد الاختصاص فان القانون العراقي هو الواجب التطبيق وليس قانون او دستور الدولة التي ينتمي اليها من وجه له الاتهام وهذا مبدأ عالمي تتفق عليه قوانين جميع الدول كذلك وجود قسم من المجنى عليهم من العراقيين والجاني معلوم يصرح بارتكابه الجريمة ولا يوجد نص قانوني عراقي نافذ او اتفاقية بين العراق وامريكا تجيز له ارتكاب هذه الجريمة وهذا ما تحققت منه المحكمة بعد سلسلة مخاطبات مع مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية باعتبارها الجهة المختصة عن الاتفاقيات والمعاهدات مع الدول خلال فترة التحقيق التي استغرقت اكثر من سنة على تاريخ ارتكاب الجريمة”.

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