القضاء العراقي ومكتب يونامي يبحثان القضايا القانونية المشتركة بينهما

القضاء العراقي ومكتب يونامي يبحثان القضايا القانونية المشتركة بينهما
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاحد (1 أيلول 2024)، فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان، أن “رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان استقبل اليوم نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية في العراق كلاوديو كوردوني والوفد المرافق له”.وأضاف أن “الطرفين بحثا عدداً من القضايا القانونية ذات الاهتمام المشترك”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *