القضاء العراقي يبحث مع الصليب الأحمر ملف المسجونين الأجانب

القضاء العراقي يبحث مع الصليب الأحمر ملف المسجونين الأجانب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء (03 شباط 2021)، مع بعثة الصليب الأحمر في العراق ملف المسجونين من الجنسيات الأجنبية.وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس ، أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان استقبل في مكتبه رئيس بعثة الصليب الأحمر في العراق، جان جيروم كاسابيناكا”.وأضاف البيان، أن زيدان “بحث مع كاسابيناكا في شؤون الموقوفين والمحكومين من الجنسيات الأجنبية في السجون العراقية”.

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