القضاء العراقي يستجيب لمطالب البارزاني بعد التوصية الإيرانية

القضاء العراقي يستجيب لمطالب البارزاني بعد التوصية الإيرانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اجتمع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مع رئيس المحكمة الاتحادية جاسم محمد العميري في العاصمة بغداد التي وصلها مساء أمس.وقالت رئاسة الإقليم في بيان، إن  رئيس اقليم كوردستان  نيجيرفان بارزاني اجتمع، مساء أمس، مع القاضي جاسم محمد عبود، رئيس المحكمة الاتحادية العليا في بغداد.وبينت، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الدستور والحفاظ على السلام والاستقرار والمصالح العليا للبلاد، وسلطا الضوء على عدة قضايا تتعلق بالأوضاع العامة في العراق.وفي لقاء آخر ضمن جولته، اجتمع رئيس الاقليم مع رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان.وحول تفاصيل اللقاء، قالت رئاسة الاقليم في بيان، إن نيجيرفان بارزاني التقى، مساء أمس ، برئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان في بغداد، وأشاد بدوره في  حل مشاكل البلاد.كما ناقش اللقاء زيارة نيجيرفان بارزاني إلى طهران ولقاءاته مع القيادة وكبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فضلاً عن العلاقات بين أربيل وبغداد، وبحثا آخر تطورات المباحثات بين الجانبين لحل القضايا.وكان رئيس الاقليم قد أجرى في نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي زيارة إلى العاصمة الاتحادية بغداد، وعقد اجتماعات مع رئيسي الجمهورية والوزراء وجمع من قادة الاحزاب السياسية كما شارك في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة.

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