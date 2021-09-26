القضاء العراقي يصدر مذكرات قبض بحق الشخصيات التي ترأست مؤتمر التطبيع مع إسرائيل

القضاء العراقي يصدر مذكرات قبض بحق الشخصيات التي ترأست مؤتمر التطبيع مع إسرائيل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أصدر القضاء العراقي مذكرات قبض بحق الشخصيات التي ترأست مؤتمر التطبيع مع إسرائيل لذي عقد في اربيل يوم 24/9/2021. وشهدت اربيل، عقد مؤتمر تحت عنوان (السلام والاسترداد)، بحضور شخصيات سياسية وعشائرية، تضمن دعوات الى التطبيع مع الكيان الصهيوني، ما فجر غضباً كبيراً لدى الأوساط السياسية والشعبية والدينية في البلاد.وعلى خلفية المؤتمر، أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، مذكرات قبض بحق المشاركين في مؤتمر (الدعوة إلى التطبيع).وذكر بيان للمجلس، أن “محكمة تحقيق الكرخ الاولى وبناء على معلومات مقدمة من مستشارية الأمن القومي أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو (وسام الحردان) على اثر الدور الذي قام به في الدعوة إلى التطبيع مع (اسرائيل)”.وأضاف البيان: “كما تم اصدار مذكرة قبض بحق المدعو (مثال الالوسي) والموظفة في وزارة الثقافة (سحر كريم الطائي) عن الجريمة نفسها وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية المشاركين حال معرفة اسمائهم الكاملة”.وأعلنت الرئاسات الثلاث ومختلف التحالفات والكتل والأحزاب السياسية والأوقاف الدينية، رفضها وشجبها سماح اقليم كردستان عقد مؤتمر الدعوة الى تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، مطالبين القضاء بملاحقة القائمين على المؤتمر والمشاركين فيه، يذكر ان مخابرات مسرور البارزاني وراء عقد هذا المؤتمر.

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