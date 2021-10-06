القضاء العراقي يطلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي في تدريب “القضاة”

القضاء العراقي يطلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي في تدريب “القضاة”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث العراق، الأربعاء، مع الاتحاد الأوروبي تقديم المساعدة القضائية له.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن رئيسه “فائق زيدان استقبل اليوم، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي فيليه فاريولا وأكنه كليفيسكاتي نائب رئيس البعثة رفقة سفير الدنمارك ستيج باولو بيراس”.وأضاف، أن “اللقاء ناقش دور بعثة الاتحاد الأوروبي في تقديم المساعدة والتدريب إلى مجلس القضاء”.

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