القضاء العراقي يطلق سراح (راهب حزب الدعوة) فلاح السوداني !

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بغداد/ شبكة أخبار العراق- تنشر (شبكة أخبار العراق)، وثيقة صادرة من اللجنة المركزية الثانية المختصة بنظر قضايا قانون العفو العام، تتضمن الإفراج عن وزير التجارة الاسبق عبد الفلاح السوداني المتهم بسرقة 4 مليارات دولار.وتضمن القرار أنه “لدى التدقيق والمداولة من قبل اللجنة وجد أن المحكوم عليه (عبد الفلاح حسن هادي السوداني) من قبل محكمة جنح الرصافة، وفق احكام المادة (331/ عقوبات)، ولتنازل المشتكين ( وزارة التجارة ) ، ولعدم شموله بقانون العفو السابق، او بقانون خاص وحسب مطالعة الموظف المختص في الحاسبة الخاصة بقوائم المشمولين بالعفو العام السابق في قرص (سي دي)، فقد قررت اللجنة شموله بقانون العفو العام النافذ بتاريخ (25/ 8/ 2016)، المعدل”.وأضافت أنه “تم ايقاف تنفيذ العقوبة بحقه واخلاء سبيله من السجن بقدر تعلق الامر بالدعوى، وإشعار الجهة المودع لديها المحكوم بتنفيذه بعد اكتساب القرار القرار”.يذكر ان السوداني سرق 4 مليارات دولار عندما كان وزيرا للتجارة بالتنسيق مع نوري المالكي ،وذكر مصدر سياسي مطلع، ان سجن السوداني كان VIP بعلم القضاء المتواطىء مع قيادات الاحزاب الشيعية وفي مقدمتها حزب الدعوة ، واضاف،أن القضاء العراقي ضد المواطن البسيط فقط، اما حيتان الفساد فالارادة السياسية فوق الدستور والقانون. واطلاق سراحه وصمة عار بوجه القضاء المعروف ما بعد 2003 بانه قضاء فاسد مسيس.