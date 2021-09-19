القضاء العراقي يفتح ملف اثبات النسب باعتماد التحليل (DNA)

القضاء العراقي يفتح ملف اثبات النسب باعتماد التحليل (DNA)
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- فتح مجلس القضاء الأعلى، الأحد، ملف اثبات النسب واعتماد التحليل (DNA).وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى،أن “معهد التطوير القضائي اقام ورشة عمل حملت عنوان اثبات النسب واعتماد التحليل (DNA) بحضور القاضي الاقدم لهيئة الاحوال الشخصية القاضي صالح شمخي عضو محكمة التمييز الاتحادية”.وأضاف البيان، أن “الورشة شهدت حضور القضاة الاوائل لمحاكم الاحول الشخصية في رئاسات الاستئناف وتوزعت بتواجد قاض واحد لكل محكمة استئناف ، الورشة شهدت حضور ممثل دائرة الطب العدلي د. حنان خليل محمود”.وتابع أن “الورشة تناولت موضوع اثبات النسب واعتماد التحليل ( DNA)”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *