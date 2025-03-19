القضاء يؤجل النظر في قانونية إقالة رئيس مجلس نينوى

القضاء يؤجل النظر في قانونية إقالة رئيس مجلس نينوى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت المحكمة الإدارية، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في الطعن المقدم بشأن قانونية إقالة رئيس مجلس محافظة نينوى، أحمد الحاصود، إلى جلسة 8 نيسان المقبل، لاستكمال الإجراءات القانونية والاستماع إلى مزيد من الدفوعات.وقال مصدر في مجلس المحافظة، إن “المحكمة عقدت جلستها اليوم، للنظر في الدعوى المقدمة من الحاصود للطعن بقرار إقالته، لكنها قررت تأجيل البت في القضية إلى موعد لاحق”.وأضاف المصدر، أن “المحكمة كانت قد أصدرت في وقت سابق أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قرار الإقالة مؤقتاً ما أتاح للحاصود الاستمرار في أداء مهامه إلى حين صدور الحكم النهائي”.

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