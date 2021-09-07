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المالية النيابية:(5) مليار دولار إيرادات العراق غير النفطية خلال العام الحالي
أكثر من (4) مليار دولار مبيعات البنك المركزي للمكاتب الاقتصادية للأحزاب خلال شهر آب الماضي
القضاء يحكم النجيفي بـ(7) سنوات سجن غيابياً بجريمة الفساد
نائب يحذر من تكرار سيناريوهات التهديد والاكراه ضد ناخبي ديالى
صالح “يدعو” إلى تخفيض نسبة الفقر والبطالة
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المالية النيابية:(5) مليار دولار إيرادات العراق غير النفطية خلال العام الحالي
أكثر من (4) مليار دولار مبيعات البنك المركزي للمكاتب الاقتصادية للأحزاب خلال شهر آب الماضي
صالح “يدعو” إلى تخفيض نسبة الفقر والبطالة
مسؤول:استضافة العراق مؤتمراً بشأن استرداد أمواله المسروقة
المالية النيابية:ليس لدينا معلومات حول مصير سعر صرف الدولار في موازنة 2022
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تجارة الأسلحة في العراق برعاية ميليشيا الحشد والأمن الوطني
الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
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- متابعات خاصة
الأحزاب من مصادر تمويل ميليشيا الحشد بعد المخدرات والدعارة وصالات القمار
في عراق الفوضى,,مرشحين للانتخابات مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الإرهابي عن دائرة سنجار
حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
معهد واشنطن ينصح بايدن بضربة موجعة لميليشيا الحشد الشعبي
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