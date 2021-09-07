القضاء يحكم النجيفي بـ(7) سنوات سجن غيابياً بجريمة الفساد

الموصل/ شبكة أخبار العراق- اصدرت محكمة جنايات نينوى – الهيئة الثالثة، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالسجن سبع سنوات غيابيا على محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي. وقال مصدر قضائي لشبكة أخبار العراق، ان “محكمة جنايات نينوى – الهيئة الثالثة، أصدرت حكمًا بالسجن سبع سنوات غيابيا على محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي بجريمة الفساد”.