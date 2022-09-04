القضاء يدعو التعاون في مجال مواجهة شحة المياه

القضاء يدعو التعاون في مجال مواجهة شحة المياه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، توجيهاً بشأن شح المياه ومواجهة ظاهرة التصحر.وقال المجلس في بيان ، إن “رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل اليوم رئيس فريق المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات جاسم الفلاحي والوفد المرافق أعضاء الفريق وبحث معهم أوجه تعاون القضاء مع الفريق بغية السيطرة على موضوع شحة المياه والطاقة ومواجهة ظاهرة التصحر والتغيرات المناخية”.وأضاف البيان، أن “زيدان أبدى دعمه لعمل الفريق وتوجيه المحاكم للتعاون مع المفارز المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف تعليمات وتوجيهات الفريق”.

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