القضاء يرد طعن لاهور بقرار فصله من حزب الاتحاد الوطني

القضاء يرد طعن لاهور بقرار فصله من حزب الاتحاد الوطني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الثلاثاء، رد الطعن الذي تقدم به لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك السابق لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني حول قرار فصله من الحزب، فيما أكدت صحة قرارات الهيئة القضائية للانتخابات بشأنه.وفي نص القرار، بين المجلس، أن قرار مجلس مجلس المفوضين المطعون فيه قضى بالمصادقة على قرار الحزب بالفصل والاجراءات التي رافقتها من الحزب لموافقتها لاحكام القانون استنادا للمادتين 19 و20 من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019 ، مؤكدا أنه ولكل ما تقدم تقرر تصديق القرار المطعون فيه ورد اسباب الطعن قرارا باتا.

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