القضاء يرفض دعوات إنشاء أقاليم أخرى في العراق

القضاء يرفض دعوات إنشاء أقاليم أخرى في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المكتب الإعلامي لمجلس القضاء العراقي،الأحد، إن “رئيس مجلس القضاء الأعلى استقبل اليوم محافظ الانبار محمد نوري الكربولي ورئيس مجلس المحافظة عمر مشعان دبوس”، مبينا ان “رئيس المجلس قدم التهاني الى المحافظ ورئيس مجلس المحافظة بمناسبة تسنمهم مناصبهم، وبحث معهم التعاون المستقبلي بين القضاء وإدارة المحافظة لتعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي وضرورة الإسراع في إكمال إجراءات التحقيق ومحاكمة من ارتكب جرائم الفساد الإداري أياً كان موقعه الوظيفي”.وبحسب البيان، ابدى المحافظ ورئيس مجلس المحافظة استعدادهم للتعاون مع القضاء في كافة المجالات، كما تم التأكيد على حرص أبناء المحافظة على وحدة العراق ورفض الأفكار التي تمس وحدة العراق التي يروج لها البعض لغايات سياسية بحتة بعيدة عن واقع وقناعات أبناء المحافظة.وأوضح زيدان أن “الواقع الجغرافي والقومي لإقليم كردستان موجود قبل نفاذ دستور جمهورية العراق سنة 2005 وتحديداً سنة 1991 اثر غزو الكويت وما نتج عنه من آثار سلبية بسبب السياسات الفاشلة للنظام السابق. وإقليم كردستان له وضع خاص معترف به من جميع أبناء الشعب العراقي وان الدستور تضمن الأحكام الخاصة بتنظيم الأقاليم إلى ان ظروف صياغة الدستور في حينه تغيرت الآن ومعظم من كانت لديه القناعة بهذه الاحكام مقتنع الآن بضرورة تغييرها قدر تعلق الأمر ببقية المحافظات عدا إقليم كردستان بحكم وضعه الخاص”.وشدد، أن “فكرة إنشاء أقاليم أخرى في أي منطقة في العراق مرفوضة لانها تهدد وحدة العراق وأمنه”، مؤكدا على “دعم إدارة المحافظة الجديدة في الوقوف ضد أي أفكار تهدد وحدة وسلامة امن العراق”.

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