القضاء يستدعي النائب الثاني لرئيس البرلمان لتهجمه على المحكمة الاتحادية

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إيران تقطع الغاز عن العراق لمدة 12 يوم ردا على منع تهريب الدولار إليها
حزب طالباني:ممثل حزب بارزاني في المحكمة الاتحادية وقع على قرارها بشأن عدم إرسال الأموال
البنك المركزي:بيع الدولار من خلال المنصة الإلكترونية
بالوثيقة ..نائب يدعو السوداني إلى تعديل سلم رواتب موظفي الدولة
المالية النيابية تدعو الحكومة والبنك المركزي إلى الإلتزام بالمنصة الإلكترونية في التجارة الخارجية منعا من تهريب الدولار
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العراق دولة أسيرة بيد إيران
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
عودة نواب رئيس الجمهورية هدر مالي بغطاء دستوري
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بالوثيقة..رفع دعوى قضائية ضد محافظي البنك السابق والحالي بجريمة الفساد
الحلبوسي يسافر إلى الجزائر تاركا مطالب النواب والشعب بعقد جلسة لمناقشة أرتفاع سعر صرف الدولار
إنطلاق التظاهرة أمام البنك المركزي للمطالبة بتخفيض سعر صرف الدولار وعدم تهريبه إلى إيران
رشيد لسفراء الاتحاد الأوروبي وأمريكا:س”نوفر”العيش الكريم للمواطن العراقي
تظاهرة شعبية أمام مبنى البرلمان ضد الحلبوسي
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