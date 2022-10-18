القضاء يستقدم المسؤولين في الهيئة العامة للضرائب

القضاء يستقدم المسؤولين في الهيئة العامة للضرائب
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، الثلاثاء، استقدام مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيل القسم المالي ومدير القسم المالي.وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ، إن “قرار الاستقدام يأتي وفقا لاحكام المادة 340 من قانون العقوبات عن تهمة إحداث الضرر العمدي بأموال وزارة المالية بصرف مبالغ الأمانات الضريبية”.وأضاف، أنه “كذلك أصدرت المحكمة مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها والتي حررت لصالحها صكوك الأمانات الضريبية، إضافة إلى تشكيل لجنة تدقيقية مشتركة من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين وهيئة النزاهة لتدقيق المبالغ المصروفة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *