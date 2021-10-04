القضاء يشكل لجان قضائية لتلقي الشكاوى من قبل الأمنية الانتخابية

القضاء يشكل لجان قضائية لتلقي الشكاوى من قبل الأمنية الانتخابية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، عن تشكيل لجان قضائية في جميع المحاكم التي تقع ضمن اختصاصها المكاني المراكز الانتخابية.وقال المجلس في بيان : انه “قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 /10 /2021 تشكيل لجان قضائية في جميع المحاكم التي تقع ضمن اختصاصها المكاني المراكز الانتخابية لتلقي الشكاوى والاخبارات من قبل اللجان الامنية المشكلة من قبل رئيس الوزراء لحماية سلامة الانتخابات من المخالفات القانونية التي قد ترتكب في يوم الانتخابات”.وأضاف أن “المجلس قرر أيضاً توجيه المحاكم في تشديد الاجراءات القانونية بحق من يرتكب جريمة الاعتداء على صور ودعايات المرشحين لانتخابات مجلس النواب والتاكيد على تنفيذ ما ورد في اعمام سابق لمجلس القضاء الاعلى بهذا الخصوص”.

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