القضاء يصدر مذكرة إلقاء قبض بحق وزير التجارة السابق علاء الجبوري

القضاء يصدر مذكرة إلقاء قبض بحق وزير التجارة السابق علاء الجبوري
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر القضاء العراقي ،اليوم الأثنين ، مذكرة قبض بحق وزير التجارة السابق علاء الجبوري بعد مغادرته  للعراق كعادة القضاء تجاه المسؤولين الفاسدين، يذكر ان الوزير هو من أتباع محمد الحلبوسي ، والمذكرة جاءت بسبب الفساد.

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