القضاء يعترض على عمل القضاة في مفوضية الانتخابات

القضاء يعترض على عمل القضاة في مفوضية الانتخابات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعترض مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، على تواجد القضاة في مفوضية الإنتخابات كون مجلس القضاء هيئة مستقلة.واضاف في بيان له أنه قرر “ان يتم تقسيم المناطق الاستئنافية الى مجموعتين وتجري القرعة لاختيار المرشحين الـخمسة من القضاة إلى مجموعتين”.

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