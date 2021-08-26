القضاء يعلن إلقاء القبض على مجموعة متورطة في التسقيط السياسي بإشراف خميس الخنجر وسليم الجبوري

القضاء يعلن إلقاء القبض على مجموعة متورطة في التسقيط السياسي بإشراف خميس الخنجر وسليم الجبوري
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، عن الاطاحة بمجموعة مبتزة للتلاعب بالانتخابات في العراق.وأوضح قاضي التحقيق المختص في بيان ، “أن تحريات قضائية مبنيّة على الوسائل العلمية، قادت الى كشف مجموعة اشخاص يحترفون الابتزاز الالكتروني، كان هدفها الاول الإعداد للتلاعب بنتائج الانتخابات القادمة وتغير نتائجها، فيما كان هدفها الثاني الفوضى السياسية”.وأشار الى ان “هذه المجموعة كانت تروم الإساءة لمختلف الشخصيات السياسية والاجتماعية في الدولة العراقية”.ولفت الى أن “أحد السياسيين اجتمع مع مجموعة من المبتزين في داره، حيث تم مناقشة موضوع الانتخابات والإعلام الخاص بهم، حيث اقترح إنشاء خلية متعددة الأصوات في مواقع التواصل الاجتماعي”.واضاف أنه “تم طرح فكرة إنشاء قناة على برنامج تيليغرام من قبل احد المتهمين، وتكون مؤمّنة برقم هاتف وهمي، خط مُشترى من خارج العراق، وتم إطلاق القناة باسم (سيدة الخضراء)، وبدأت النشر والاستهداف بطريقة تهدف لزيادة الفوضى في الوضع السياسي وزيادة الخلافات بين الأحزاب السياسية”.وتابع أن “المجموعة استعانت بمجموعة خبراء لأجل محاولة تزوير الانتخابات التشريعية المقبلة، والإساءة للمتنافسين، الأمر الذي يُعد جريمة كبرى من شأنها تقويض النظام السياسي وتعبير الفرد عن تمثيله السياسي”. في السياق نفسه ، أكد مصدر أمني ،اليوم الخميس، انه تم القاء القبض على شخص يدعى ” أكد الدوسري” الذي يدير  موقع “سيدة الخضراء” من منزل سليم الجبوري القيادي في تحالف عزم ،واعترف المتهم ان سليم الجبوري وخميس الخنجر  ومصطفى الحديثي السكرتير الشخصي للخنجر هم من يشرفون على الموقع الذي يستهدف الاساءة لشخصيات سياسية وعمليات تسقيط انتخابي وابتزاز .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *