القضاء يفاتح البرلمان حول دوره في الإشراف على الانتخابات
آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاحد، مفاتحة مجلس النواب العراقي بخصوص دور القضاء في الاشراف على مراكز الاقتراع في الانتخابات المقبلة وتعديل قانوني الادعاء العام والاشراف القضائي .وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ، إن “مجلس القضاء الأعلى عقد اليوم جلسته الدورية برئاسة القاضي فائق زيدان وحضور جميع أعضائه”.وأضاف بيرقدار أن “المجلس قرر مفاتحة مجلس النواب لتعديل قانوني الادعاء العام والإشراف القضائي بما يتفق وأحكام الدستور ووحدة مكونات مجلس القضاء الأعلى”، لافتا إلى أن “أعضاء المجلس أكدوا أن مكونات مجلس القضاء الأعلى واحدة لا تتجزأ بموجب احكام القانون والدستور”.وتابع ان “المجلس قرر مفاتحة مجلس النواب للاستيضاح عن دور القضاء في الإشراف على مراكز الاقتراع في الانتخابات المقبلة ووجوب أن يكون ذلك متفقا وأحكام القوانين النافذة بخصوصها”.