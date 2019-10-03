القضاء يلغي انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية

القضاء يلغي انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قررت محكمة بداءة الكرادة، الغاء انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية والتي أجريت مطلع العام الجاري.وقال مصدر في اللجنة الاولمبية ، إن “محكمة بداءة الكرادة اصدرت قراراً بإلغاء انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية”.وأوضح أنه “سيتم تشكيل هيئة مؤقتة لادارة اللجنة الأولمبية، لحين اجراء انتخابات جديدة خلال الفترة المقبلة”.يذكر أن انتخابات اللجنة والتي أجريت خلال شهر شباط الماضي، قد اسفرت عن فوز رعد حمودي برئاسة اللجنة للمرة الثالثة على التوالي.

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