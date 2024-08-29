القضاء ينفي التنصت على رئيسه فائق زيدان

القضاء ينفي التنصت على رئيسه فائق زيدان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى توضيحاً، اليوم الخميس، ينفي وجود محاولات تنصت على  رئيس المجلس فائق زيدان.وجاء في بيان ، من المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى، إنه يوضح عدم صحة ما يتم تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وجود محاولات تنصت على رئيس مجلس القضاء الأعلى.وكانت صحيفة ذا نيو ريجن الاميركية، قد ذكرت في تقرير لها أمس الأربعاء، أن رئيس السلطة القضائية فائق زيدان من بين أهداف شبكة التنصت التي تم اعتقال 7 أفراد منها ويتم التحقيق معهم.

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