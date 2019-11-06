القضاء يوجه بمراجعة نصوص الدستور بغية تعديله

القضاء يوجه بمراجعة نصوص الدستور بغية تعديله
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- وجه مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، القضاة وأعضاء الادعاء العام مراجعة نصوص الدستور وتقديم المقترحات بخصوص ذلك.وذكر بيان رسمي صادر عن مجلس القضاء الأعلى ، أن “المجلس طالب القضاة والمدعين العامين مراجعة نصوص الدستور وتقديم المقترحات بخصوص ذلك لإرسالها إلى اللجنة المختصة في مجلس النواب”.وكانت اللجنة النيابية المكلفة بتعديل الدستور عقدت، امس الثلاثاء، اجتماعها الاول داخل مجلس النواب.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *