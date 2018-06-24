القضاة المنتدبين في مفوضية الانتخابات:تهيئة المتطلبات قبل عمليات العد والفرز اليدوي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اتخذ مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين في المفوضية العليا للانتخابات، اليوم ، قرارات ممهدة للشروع بعملية العد والفرز اليدوي.وذكر بيان لمكتبه، اليوم، ان” مجلس القضاة المنتدبين في المفوضية عقدوا اجتماعا موسعا ناقشوا فيه، العديد من المسائل المتعلقة باجراءات العد والفرز اليدوي وفقا للتعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013 المعدل ووفقا لما رسمه قرار المحكمة الاتحادية العليا والمتضمن تفسيرا واضحا لبنوده”.وأضاف” حيث تم اتخاذ العديد من القرارات الممهدة للشروع بالعد والفرز ومن ضمنها اجراء التحقيق الاداري بشأن حادث الحرق الذي تعرضت له مخازن حفظ صناديق الاقتراع في مكتب انتخابات الرصافة وكذلك مع الموظفين والاشخاص المتواجدين اثناء حصول الحريق وتدوين اقوال ممن تكون لهم شهادة حول الحادث في ضوء التقرير المقدم من قبل القاضي المنتدب لمكتب انتخابات الرصافة ومتابعة التحقيق القضائي الجاري بشأن الموضوع من قبل محكمة التحقيق المختصة”.وتابع” كما تم التباحث مع مدراء مكاتب الانتخابات في المحافظات من القضاة المنتدبين بشأن متطلبات عملية العد والفرز اليدوي وفق مقتضيات قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 المعدل وعبر دائرة تلفزيونية مغلقة ، كما تم اتخاذ القرار المناسب بشأن تطبيق احكام المادة 5 من القانون انف الذكر بشأن وقف عمل السادة رئيس واعضاء مجلس المفوضين ومدراء المكاتب الانتخابية في المحافظات السابقين”. وأشار الى انه” تم الايعاز لجميع مدراء المكاتب الانتخابية في المحافظات من القضاة المنتدبين باجراء الكشف على مواقع خزن صناديق الاقتراع واجهزة التحقق الالكتروني [باركود] وغيرها من المواد المساعدة للعملية الانتخابية وبيان اعدادها بشكل دقيق وارسال محاضر الكشوفات لمقر المفوضية في المكتب الوطني، وتهيئة الاماكن المخصصة لاجراء العد والفرز اليدوي”.وشدد على” ضرورة التأكيد على الجانب الامني المتعلق بحماية مواقع الخزن من خلال مفاتحة مديريات الشرطة وقيادة العمليات في المحافظات لتهيئة الحماية المناسبة لها”، منوهاً الى” كافة وسائل الاعلام المرئية والمقروءة توخي الدقة عند نقل الاخبار المتعلقة بعمل مجلس المفوضين وان تأخذها من مصدرها الرسمي المتمثل بالناطق الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي المنتدب ليث جبر حمزة ، حيث لم يتم الايعاز باجراء عملية العد والفرز اليدوي في الوقت الحالي الا بعد استكمال كافة متطلباته وفقا للتعديل الثالث لقانون مجلس النواب ومارسمه قرار المحكمة الاتحادية”. ونعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات” وفاة احد موظفيها هذا اليوم في احد مخازن حفظ صناديق الاقتراع ضمن مكتب انتخابات الكرخ اثناء تأديته لواجبه الرسمي ، وان تحقيقا اجري لمعرفة اسباب الوفاة”.