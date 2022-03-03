القنصلية الروسية في البصرة تتلقى طلبات التطوع للإنضمام إلى الجيش الروسي!

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
الحراك الجديد: إيرادات النفط والغاز في الإقليم تذهب إلى جيوب العائلة البارزانية
صالح:موازنة 2022 من مسؤولية الحكومة المقبلة
نائب:أمريكا ستمنع العراق من مواصلة علاقاته مع روسيا
قشمريات..الكاظمي لوزارة الكهرباء :رجاءاً تأمين الكهرباء في الصيف المقبل!!
(3) مليارات دولار مبيعات نافذة بيع العملة لصالح مصارف الأحزاب الفاسدة لشهر شباط الماضي
-
- رياضية
- تحقيقات
ضد الشعب..نواب يرفضون تخفيض سعر صرف الدولار
تخفيض سعر صرف الدولار دعوات حزبية كاذبة على حساب الشعب العراقي
الظلام والموت شعار الدورة البرلمانية الجديدة
إيران وأحزابها وميليشياتها وراء تدمير المجتمع العراقي بالمخدرات
قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا جراء حكم الخونة واللصوص وإطلاق خزين السدود ليس حلاً
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
- اذاعة INN