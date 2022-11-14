القنصلية العراقية في تركيا:إصابة 4 عراقيين بانفجار شارع الاستقلال في تركيا

القنصلية العراقية في تركيا:إصابة 4 عراقيين بانفجار شارع الاستقلال في تركيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت القنصلية العراقية في إسطنبول،الاثنين، إصابة 4 عراقيين جراء الانفجار في شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم في اسطنبول الذي وقع مساء امس ، ثلاث إصابات طفيفة اما الرابع فيخضع حالياً إلى عملية جراحية نتيجة إصابته في الرئة .

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