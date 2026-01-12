القنصل الإيراني في البصرة: الحشد الشعبي أوقف توسع التظاهرات داخل إيران

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القنصل العام الإيراني في البصرة، علي عابدي، الاثنين، أن ما تعرضت له إيران خلال ما وصفه بـ”الحرب المفروضة مع الكيان الصهيوني” كان يهدف منذ ساعاته الأولى إلى إحداث انقلاب واسع لإسقاط النظام، مستغلاً مرحلة التفاوض حول الملف النووي، إلا أن هذا المخطط فشل بفضل دعم الحكومة العراقية وحضور القوات المسلحة والقيادة الحكيمة للمرشد الإيراني. وأوضح عابدي في تصريح صحفي ، أن “إيران ردّت بقوة على الكيان الصهيوني، معاقبةً إياه على ما وصفه بـثمانين عاماً من الأعمال الإرهابية والإجرامية، مشيراً إلى أن فشل العدو في تلك الحرب دفعه إلى اللجوء لأساليب أخرى عبر دس عناصر تخريبية تعمل لصالحه داخل البلاد”.وأضاف، أن “هذه العناصر أعلنت صراحة تبعيتها، كما اعترف عدد من المعتقلين بأنهم جواسيس مرتبطون بالولايات المتحدة والكيان الصهيوني، مؤكداً أن الشعب الإيراني بات اليوم على دراية كاملة بالهوية الحقيقية لهؤلاء “الإرهابيين”.وشدد القنصل الإيراني على أن الأحداث الأخيرة تتمثل بأعمال تخريب ممنهجة استهدفت الأسواق والمصارف والأماكن العامة، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار وستفشل هذه الجهود بفضل قوة الدولة.وأكد أن فصائل الحشد الشعبي كانت بالمرصاد لقمع هذه التظاهرات بإشراف أبو فدك بحكم ممارسته في القضاء على تظاهرات العراق في 2019 مع مقتدى الصدر وباقي زعماء الفصائل الأخرى.

