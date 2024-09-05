القوات البرية:مقتل ضابطين كبيرين من الاستخبارات بانفجار عبوة ناسفة في كركوك

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت قيادة القوات البرية، مساء اليوم الأربعاء، مقتل ضابطين كبيرين من الاستخبارات بالتفجير الذي استهدف سيارتهما أثناء تنفيذ عملية أمنية في كركوك.

وقالت القيادة في بيان “بمزيد من الحزن والأسى تلقينا نبأ استشهاد البطل المقدم ليث مؤيد ياسين الحيالي مدير شعبة استخبارات وأمن فرقة المشاة الآلية الثامنة، والمقدم البطل أحمد محمد أمين ضابط استخبارات لواء المشاة الآلي الثاني والثلاثون”.

وأكدت أن الضابطين استشهدا مساء امس الأربعاء إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء تأديتهما الواجب في منطقة جبال “الغرة”، متوعدة بأنها ستلاحق “المجرمين الإرهابيين للأخذ بثأر الشهداء”.

وكان مصدر أمني في كركوك قال مساء امس، بمقتل ضابط كبير بالاستخبارات العسكرية واثنين من جنوده بانفجار عبوة ناسفة.

وقال المصدر إن “مدير شعبة استخبارات فرقة المشاة الآلية الثامنة وجنديين، قتلوا بانفجار عبوة ناسفة في جبال غرة بقضاء الدبس أثناء تنفيذ عملية أمنية مساء امس”.