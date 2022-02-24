القوات الروسية تدخل مناطق شرق أوكرانيا ومطارات الأخيرة أصبحت خارج الخدمة

القوات الروسية تدخل مناطق شرق أوكرانيا ومطارات الأخيرة أصبحت خارج الخدمة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نقلت وكالات أنباء عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه قرر صباح اليوم الخميس إجراء عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس (شرقي أوكرانيا).وطالب الرئيس الروسي الجنود الأوكرانيين بإلقاء أسلحتهم على الفور والذهاب إلى ديارهم.وتتواصل التحذيرات الأميركية والغربية لروسيا من شن حرب على أوكرانيا، وذلك في ظل التحشيد الروسي على الحدود الأوكرانية واعتراف موسكو باستقلال “جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك” الانفصاليتين.وبينما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداد بلاده للحوار مع موسكو، أعلن الاتحاد الأوروبي فرض المزيد من العقوبات على مسؤولين روس.فيما قالت وزارة الدفاع الروسية” تدمير منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية وقواعدها وباتت البنية التحتية لسلاح الطيران خارج الخدمة”.وأكد بوتين في كلمته صباح اليوم الخميس 24 شباط “أن مسؤولية أي إراقة للدماء ستقع على عاتق النظام الأوكراني.وأضاف” نريد نزع سلاح أوكرانيا وتخليصها من النازيين الجدد” وأكد” في حالة حدوث تدخل أجنبي فإن روسيا سترد على الفور”.

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