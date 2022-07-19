القوى السياسية المتنفذة في إيطاليا تستعد لانتخابات مبكرة

القوى السياسية المتنفذة في إيطاليا تستعد لانتخابات مبكرة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن حزبا الرابطة وفورزا إيطاليا، انهيار تحالفهما الداعم لرئيس الوزراء ماريو دراجي، ما يشير إلى أن القوى السياسية الأكبر تستعد لانتخابات مبكرة محتملة بعدما أعلن رئيس الوزراء استقالته الأسبوع الماضي ورفضها الرئيس الإيطالي.وفي بيان مشترك عقب اجتماع في سردينيا، استبعد زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني وزعيم فورزا إيطاليا سيلفيو بيرلسكوني، احتمال بقاء الحزبين اللذين ينتميان ليسار الوسط، في الائتلاف الحاكم، الذي يضم أيضا حزب حركة خمس نجوم، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.وبحسب ما نقلت «بلومبرغ» يزيد هذا الموقف الجهود الرامية لدعم حكومة دراجي تعقيدا، خاصة بعدما أوضح رئيس الوزراء أنه لن يقود حكومة جديدة لا تضم حزب حركة خمس نجوم.من جهته، أكد زعيم حركة خمس نجوم، جوزيبي كونتي أنه طالب ماريو دراجي بتلبية مخاوف حزبه في الوقت الذي يتأرجح فيه الائتلاف الحكومي على حافة الانهيار.وكان كونتي يشير إلى قائمة من الطلبات لحزبه الشعبوي، التي سلمها لدراجي قبل أسبوع ونصف مضى، وأحدها هو وضع حد أدنى قانوني للأجور.ويرأس رئيس الوزراء دراجي ائتلافا يضم شريحة عريضة من الأحزاب منذ شباط 2021، وهي أحزاب غالبا ما لا تتعاون معا، لكنها تجمعت لإظهار الوحدة وسط جائحة كورونا، ومع ذلك تعرض هذا التعاون لضربة الخميس الماضي عندما رفض حزب حركة خمس نجوم التصويت على إجراء بشأن مساعدات للشركات والأسر التي تضررت جراء الحرب في أوكرانيا.ومن المقرر أن يكشف رئيس الوزراء الإيطالي يوم الأربعاء المقبل، عما إذا كان يعتزم البقاء في منصبه أو أنه سيرحل.

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