القوى السياسية في كركوك تخول السوداني بتكليف أحد وزرائه لإدارة المحافظة

القوى السياسية في كركوك تخول السوداني بتكليف أحد وزرائه لإدارة المحافظة
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 كركوك /شبكة أخبار العراق- اكد مسؤول تنظيمات الشمال لمنظمة بدر محمد البياتي ، الاحد ، ان القوى السياسية لمكونات كركوك خولت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتسمية احد وزرائه لادارة محافظة كركوك لحين فك عقدة تشكيل الحكومة المحلية. وقال البياتي في حديث صحفي، ان ” مدة الأسبوعين التي منحها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لقوى كركوك السياسية لفك عقدة تشكيل الحكومة المحلية شارفت على الانتهاء ومازال الكل مصّر على رآيه  ” . وأضاف  ان ” قوى كركوك خولت السوداني بتكليف احد وزرائه بإدارة محافظة كركوك لحين فك عقدة تشكيل الحكومة المحلية، مرجحا  ان يكون اختيار الوزيرمن سكنة محافظة كركوك”.انتهى

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