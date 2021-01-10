القوى الشيعية تجتمع لمناقشة الموازنة على طاولة ” تمر ولبن”!

القوى الشيعية تجتمع لمناقشة الموازنة على طاولة ” تمر ولبن”!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اجتمع النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الأحد، مع رؤساء الكتل النيابية من القوى الشيعية في مقر تيار الحكمة بمجلس النواب من أجل مناقشة مشروع قانون موازنة 2021.وذكر مكتب الكعبي في بيان ، أن “النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اجتمع صباح اليوم مع رؤساء الكتل النيابية من القوى الشيعية في مقر تيار الحكمة بمجلس النواب من أجل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021”.وأنهى مجلس النواب، في جلسة أمس السبت، القراءة الأولى، لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021.

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