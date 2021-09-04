القوى المتنفذة تمنح سيارة “موديل حديث” لكل من يجمع( 300 ) صوت لها

القوى المتنفذة تمنح سيارة “موديل حديث” لكل من يجمع( 300 ) صوت لها
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- في وقت اعلنت السلطات العراقية، القاء القبض على شبكات لتزوير الانتخابات العراقية المقبلة، فان هناك جهات سياسية مستعدة لدفع ملايين الدولارات مقابل الفوز بالانتخابات.وافادت مصادر أمنية ، ان”السلطات العراقية القت القبض على شبكات اخرى للتزوير، بعد ان اعترفت الشبكة الاولى بالتخطيط لتزوير الانتخابات لصالح جهات سياسية معينة”.وتضيف المصادر، ان”الجهات الامنية تطابق الان الاعترافات وهناك اجراءات سيتم اتخاذها، لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات”.يأتي ذلك فيما كشفت النائب ثورة الحلفي، عن سعر البطاقة الانتخابية في الانتخابات المقبلة، وقالت: “اليوم نشهد استخدام اموال طائلة، اموال الحرام، تشترى بطاقات الانتخابات التي وصل سعرها من 200 الى 300 دولار للبطاقة الواحدة، ومن يأتي بـ 300 صوت لصالح جهة سياسية يقدم له سيارة اكراماً لجهوده”.واضافت، ان “هذه الاموال تستخدم لاستغلال الشعب، وانهم لو كانوا مطمئنين لنتائج الانتخابات لما عمدوا لاستخدام كل هذه الاساليب”.واكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان الحكومة حريصة على اجراء انتخابات نزيهة في موعدها المحدد، فيما حث القنوات على دعوة المواطنين للمشاركة في الاقتراع.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *