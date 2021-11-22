القوى الولائية:نضع كامل “ثقتنا” بالهيئة القضائية للبت في الطعون

القوى الولائية:نضع كامل “ثقتنا” بالهيئة القضائية للبت في الطعون
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وضعت الأطراف السياسية في الاطار التنسيقي كامل ثقتها بالهيئة القضائية وما يصدر عنها من قرارات تخص نتائج الاقتراع، مؤكدة ان موقف الاطار ثابت إزاء نتائج الانتخابات والتلاعب الحاصل بعملية الاقتراع.وقال القيادي في ميليشيا كتائب حزب الله بيادر الموسوي في حديث صحفي له اليوم، ان “الهيئة القضائية تصدر قراراتها بين الحين والأخر بشأن المحطات الانتخابية وهو مايؤكد حدوث تغيير في نتائج الاقتراع، حيث ان الاطار التنسيقي يقف الى جانب ماتقوله الهيئة القضائية”.من جانب اخر، اكد عضو تحالف الفتح علي حسين، في حديث صحفي، ان “قرارات القضاء اكدت وجود تلاعب باصوات الناخبين وهو ماجعل المفوضية تفقد مصداقيتها، لافتا الى ان الاطار لديه ثقة كبيرة باجراءات القضاء وما يصدر عنه إزاء العملية الانتخابية”.من جهة أخرى، بين عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي في وار متلفز، ان “القضاء سيعيد الحق لاصحابه بعد ان ذهبت المفوضية باتجاه الإصرار على اخطائها، حيث هناك ثقة كبيرة بالقضاء لاستعادة الأصوات المسروقة واعادتها الى مستحقيها”.

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