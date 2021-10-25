القوى الولائية ترفض النتائج الانتخابية

القوى الولائية ترفض النتائج الانتخابية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت القوى الولائية المعترضة على نتائج الانتخابات، اليوم الاثنين، بياناً يتضمن عدة مطالب.وقال بيان للقوى، ان “القوى المعترضة على نتائج الانتخابات اجتمعت في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون وناقشت الاحداث والوقائع التي تثبت وجود خلل كبير فيما اعلن من نتائج وما ادى اليه من توترات سياسية واجتماعية”.واشار الى “اتفاق القوى المجتمعة على تاكيد رفضها لما اعلن من نتائج ورفضها طريقة المفوضية الانتقائية في التعامل مع الطعون القانونية ومطالبتها بالنظر بجدية في جميع الطعون المقدمة لها واجراء العد والفرز اليدوي الشامل ولجميع المحطات وبشفافية كاملة  وتصحيح الاخطاء التي رافقت عملية احتساب الأصوات واعلانها”.ودعا “رئيس الجمهورية الى التدخل باعتباره حاميا للدستور لمنع اتجاه الاحداث نحو ماهو اخطر”.وشكروا حسب البيان “القوات الامنية لحمايتها منتسبي الحشد الشعبي المطالبين بالعدالة واستعادة  الحقوق  ونعرب عن دعمنا للمطالب المشروعة واستمرار جميع الفعاليات المتاحة دستوريا لتحقيق ذللك”.

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