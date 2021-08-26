القيادي في الحرس الثوري وزير خارجية إيران: لن نتراجع عن مشروع ثورتنا في المنطقة

القيادي في الحرس الثوري وزير خارجية إيران: لن نتراجع عن مشروع ثورتنا في المنطقة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبداللهيان أن “طهران عازمة على اعتماد سياسة خارجية بما ينسجم مع مشروعنا الثوري”، مشيرا إلى أن “دول الجوار تأتي في مقدمة الأولويات في فترة توليه الوزارة”.وقال اللهيان في حديث صحفي بعد أن حاز ثقة المجلس النيابي بحصوله على 270 صوتا مؤيدا، قال عبداللهيان: “أشعر بالفخر أنني وبحصولي على ثقة مجلس الشورى الإسلامي، أصبحت ممثلا لشعب إيران العظيم على صعيد السياسة الخارجية والعلاقات الدولية”.وأضاف: “عازمون على اعتماد سياسة خارجية بما تنسجم مع مشروع  الامام خميني وخامئني مبنية على مبادئ العزة والحكمة والمصلحة”.ولفت إلى أن “دول الجوار ودول آسيا تأتي في مقدمة أولويات فترة توليه الوزارة”.

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