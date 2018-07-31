الكابتن فيصل عزيز مدرباً جديداً لمنتخب الناشئين

بغداد/شبكة أخبار العراق- قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، الثلاثاء، في ختام اجتماعه تسمية فيصل عزيز مدربا جديدا لمنتخب الناشئين ، فيما اعلن الموافقة على تقرير اللجنة المكلفة بالتفاوض مع المدرب إريكسون وتأكيد عرض بنود العقد المنوي إرساله على المشاور القانوني للجنة الأولمبية العراقية.واستمر اجتماع اتحاد الكرة لأكثر من ثلاث ساعات حسم فيه العديد من القرارات فيما رحل بعض النقاط لاجتماع يوم الثلاثاء .وبحسب بيان لاتحاد الكرة، فإن الاجتماع تمخض عن جملة قرارات ابرزها “الموافقة على تقرير اللجنة المكلفة بالتفاوض مع المدرب إريكسون وتأكيد عرض بنود العقد المنوي إرساله على المشاور القانوني للجنة الأولمبية العراقية وتأكيد فقراته بما لا يتعارض مع السياقات المتبعة وإخضاعه للترجمة القانونية على أن تنتهي هذه الإجراءات خلال اليومين القادمين”.وأضاف البيان “تقرر أيضاً إعفاء الكادر التدريبي والإداري لمنتخب الناشئين وتسمية الكابتن فيصل عزيز بقيادة المنتخب خلال بطولة غربي آسيا في عمان وتأكيد مشاركة العراق فيها”.ووقع اختيار الاتحاد على مدرب منتخب الاشبال فيصل عزيز لتولي مهمة منتخب الناشئين خلفا للمقال علي هادي على خلفية ما حدث في مطار بغداد صباح امس الاثنين بعد احتجاز 13 لاعب من قبل ضباط جوازات المطار . وقرر الاتحاد المشاركة ببطولة غرب اسيا المقرر اقامتها في الاردن مطلع الشهر المقبل بمنتخب الاشبال.وتابع البيان “تقرر إيفاد لجنة مؤلفة من النائب الثاني السيد علي جبار والأعضاء مالح مهدي وإحسان الإزيرجاوي إلى بيروت لبحث موضوع التسويق والاستثمار والإعلان مع شركات متخصصة لتطوير الجانب الاستثماري للاتحاد خلال الفترة القادمة”.واكمل “تقرر تأكيد قرار الاتحاد السابق بتحديد سقف اعلى للعقود في الدوري العراقي لا يتجاوز 150 مليون دينار والزام الأندية التي ترغب بتقديم مكافئة تشجيعية للاعبيها أن لا تتجاوز ربع هذا المبلغ للموسم الواحد”.واوضح ان “الاتحاد قرر الزام جميع أندية الدوري الممتاز بتسجيل ثلاثة لاعبين دون سن 18 في كشوفاتها مع إلزامها بمشاركة لاعب واحد منهم في كل مباراة لتوفير الفرصة المثالية لبروز عدد كبير من هذه المواهب”.