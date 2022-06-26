الكاظمي:استقرار إيران من اسبقياتي الأولى

الكاظمي:استقرار إيران من اسبقياتي الأولى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان يوم 25/6، وذلك في مستهل زيارته الرسمية إلى المملكة التي وصلها في وقت سابق أمس السبت.وذكر بيان صادر عن الحكومة العراقية، أنه جرى خلال اللقاء التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تطويرها وبما يحقق مصالح شعبي البلدين، كذلك ناقش الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وجهود ترسيخ السلام والتهدئة في المنطقة خاصة مع إيران.وأضاف البيان أن اللقاء شهد التأكيد على تدعيم التكامل الإقتصادي، والتعاون البيني بما يعزّز التنمية المستدامة في المنطقة، ويقوّي الجهود الثنائية لمواجهة الأزمات الإقتصادية.وأكّد الطرفان على الدور البارز للعراق في تقريب وجهات النظر بين السعودية وايران، والدفع بجهود التهدئة والحوارات البنّاءة إلى الأمام، وفقا للبيان.وكان الديوان الملكي السعودي قد اعلن في وقت سابق، ان الرئيس الامريكي جو بايدن سيزور السعودية منتصف شهر تموز/ يوليو المقبل للقاء ولي العهد محمد بن سلمان، كما يتضمن جدول الزيارة اجتماعاً مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الاردن عبد الله بن الحسين.وأول أمس الجمعة، جمع عدد من اعضاء مجلس النواب العراقي تواقيع طالبوا فيها الكاظمي بعدم التوقيع على اي اتفاقية او معاهدة خلال حضوره اجتماع السعودية بحضور الرئيس الاميركي.واحتضنت بغداد مفاوضات بين إيران والسعودية بهدف التهدئة بين الجانبين واعادة فتح السفارات بين الرياض وطهران وانهاء الأزمات الإقليمية خاصة اليمنية.يشار إلى أن الرياض كانت قد قطعت العلاقات مع طهران في 2016 بعد أن اقتحم محتجون إيرانيون السفارة السعودية في العاصمة الإيرانية احتجاجاً على إعدام رجل دين شيعي في السعودية.

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