الكاظمي:الأزمة السياسية باتت تهدد”المنجز الأمني والاقتصادي”

الكاظمي:الأزمة السياسية باتت تهدد”المنجز الأمني والاقتصادي”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن الأزمة السياسية التي يشهدها البلد منذ انتهاء الانتخابات التشريعية، باتت تهدد الأمن والاستقرار، وقال الكاظمي، خلال المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، إن “المواطنين يشعرون بالقلق، فمن غير المعقول أن تبقى الأزمات السياسية في العراق بلا حلول، كونها باتت تهدد المنجز الأمني والاقتصادي”.وأضاف: “تغلبنا على أزمات أمنية طاحنة، ومفتاح حل الأزمة السياسية يكمن بالجلوس جميعاً إلى طاولة حوار وطني”، مشيراً إلى أن “البلد ما زال يمتلك اليوم فرصة كبيرة لتحقيق طفرات اقتصادية”

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