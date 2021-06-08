الكاظمي:التعيينات للحشد فقط حتى ولو أضطررنا للاقتراض الخارجي!!!

الكاظمي:التعيينات للحشد فقط حتى ولو أضطررنا للاقتراض الخارجي!!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وافق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على حسم موضوع، ابناء حشد الدفاع والحشد العشائري، وامر بتعيينهم  كعقود علي ملاك الدفاع.وقالت القيادية في حزب الدعوة ومستشارة رئيس الوزراء الأسبق، باسمة الساعدي، في بيان، ان “القائد العام للقوات المسلحة، استجاب لطلب  القيادي في  كتائب حزب الله ابو فدك في معالجة قضية ابناء حشد الدفاع والحشد العشائري الذين لبوا نداء الوطن والتحقوا مع قواتنا الامنية لقتال عصابات داعش الارهابية”.وأضافت، ان “الأوامر صدرت الى دائرة ادارة التطوع في وزراة الدفاع باستقبال المشمولين بهذه المبادرة وفق القوائم المعدة من قبل اللجان المشكلة بأمر القائد العام ، وتطويعهم بصفة عقود حاليا لغاية نهاية السنة الحالية، ومن ثم ادراج امر تثبيتهم على الملاك الدائم لوزارة الدفاع في موازنة العام المقبل”.وتابعت الساعدي، ان “هذه الجهود بدأت منذ عام ٢٠١٩ ، بعد المساهمة بتوسيع لجنة الامر الديواني (١٠٧) لعام ٢٠١٩، حيث تواصلنا مع مدير مكتب رئيس الوزراء والسكرتير الشخصي للقائد العام ووزارة الدفاع وقيادة العمليات المشتركة وكافة الجهات ذات العلاقه، منذ ذلك التاريخ حتى اليوم تكللت بالنجاح”.هذا واكد مصدر سياسي  اليوم، ان الكاظمي ولائي حتى النخاع ومنافق وكذاب ويعمل ضد الشعب العراقي من اجل تمرير مصالح إيران  وتوسيع نفوذها في البلاد.

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