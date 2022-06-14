الكاظمي:الحكومة بحاجة إلى الموازنة

الكاظمي:الحكومة بحاجة إلى الموازنة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، حاجة الحكومة الى الموازنة للمضي بالمشاريع لخدمة المواطن، فيما دعا القوى السياسية إلى تحمل المسؤوليتها.وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، حسب بيان لرئاسة الوزراء ، ان “البلد لا يتحمل، والحكومة تعمل بكل جهودها، وهي بحاجة إلى الموازنة والاستقرار كي تمضي بمشاريعها لخدمة المواطن، واستقرار الأوضاع المعاشية للمواطنين”.وأضاف، ان “علينا أن نفكّر بحاضرنا ومستقبلنا، وأن نتعلّم ممّا جرى في السنوات الماضية، وأن نعمل بكل طاقاتنا؛ من أجل مستقبل أجيالنا، مستذكرا “سقوط مدينة الموصل بيد عصابات داعش الإرهابية، اذ ان هذه اللحظات تدعونا إلى التفكّر والتأمّل في الأسباب التي أدّت إلى ذلك؛ لتجنب ما حدث قبل ثماني سنوات”.وتابع، ان “الأمن ممسوك بجهود وتضحيات قواتنا الأمنية، على اختلاف صنوفها والحدود مؤمنة بشكلٍ كبيرٍ جداً، أنا أشرف بشكلٍ يومي على عمليات عسكرية وأمنية، اذ ان  قواتنا جاهزة وحاضرة للدفاع عن العراق”.

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