الكاظمي:العراق ليس بحاجة للقوات الأمريكية

الكاظمي:العراق ليس بحاجة للقوات الأمريكية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن العراق ليس بحاجة لأي قوات أجنبية مقاتلة على أراضيه مشيراً إلى أن قوات الأمن والجيش العراقي قادرون تماماً على الدفاع عن البلاد.وقال الكاظمي في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس قبيل زيارة له إلى واشنطن يلتقي فيها الرئيس الأميركي غداً: “ليس هناك حاجة لوجود أي قوات مقاتلة أجنبية على التراب العراقي” موضحاً أن قوات الأمن والجيش في العراق أثبتوا خلال تنفيذهم مهمات مستقلة ضد تنظيم داعش الإرهابي العام الماضي أنهم قادرون على الدفاع وحماية البلاد دون مساعدة قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم.واعتبر الكاظمي أن جدول انسحاب القوات الأجنبية سيتم على أساس حاجة القوات العراقية والمفاوضات التي سيجريها مع واشنطن مضيفاً: “ما نريده من الوجود الأميركي في العراق هو فقط التدريب وتطوير كفاءة وقدرات قواتنا وفي مجال التعاون الاستخباراتي”.وكان مسؤولون بارزون في الحكومتين الأميركية والعراقية أعلنوا في الـ 22 من الشهر الجاري نيتهم إصدار بيان مشترك ينص على انسحاب القوات الأميركية من العراق بحلول نهاية عام 2021.وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين: “لسنا بحاجة إلى المزيد من القوات وإنما إلى تعاون في مجال الاستخبارات، نحن بحاجة للمساعدة في التدريب وإلى قوات لمساعدتنا في الجو”.وكان مجلس النواب العراقي صوت العام الماضي بأغلبية مطلقة على قرار يلزم الحكومة العراقية بإنهاء الوجود الأجنبي في البلاد بعد الجرائم الأميركية على الأراضي العراقية.

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