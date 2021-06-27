الكاظمي:العمل المشترك يحتاج الى ترصين وتوحيد المواقف

الكاظمي:العمل المشترك يحتاج الى ترصين وتوحيد المواقف
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، في كلمته الافتتاحية للقمة الثلاثية ان زيارة مصر والأردن هي رسالة مهمة الى شعوبنا، مبينا ان العمل المشترك يحتاج الى ترصين وتوحيد المواقف.وقال الكاظمي خلال كلمة له: “أرحب بضيفي العراق ، جلالة الملك عبدالله الثاني وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في بغداد مدينة السلام، سعداء بكم في بغداد”، مؤكدا ان هذه الزيارة هي رسالة مهمة الى شعوبنا بأننا متعاضدون ومتكاملون من أجل العمل لخدمة شعوبنا وشعوب المنطقة”.واضاف الكاظمي ان “هذه الزيارة تنعقد في وقت وفي إنعطافة تاريخية خطيرة تمر بها المنطقة وكل دول العالم بالخصوص مع تحديات وباء كورونا”، مبينا انه “لا يخفى على أحد أن اهم التحديات التي نواجهها هي جائحة كورونا والظروف الإقتصادية الصعبة والتحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب”.وأوضح رئيس الوزراء ان “العراق مر بتجربة قاسية في مواجهة الإرهاب والحمد لله نجحنا في القضاء على هذه الجماعات بالرغم من تبقي بعض الجيوب الصغيرة لهؤلاء الخوارج، خوارج العصر وعلينا العمل والتنسيق بين دولنا الثلاث لمواجهة هذه التحديات والعمل على تبديدها من اجل خدمة شعوبنا وشعوب المنطقة”.وتابع ان “العمل المشترك يحتاج الى ترصين وتوحيد المواقف كي نعمل على مسار التنمية وتطوير المنطقة وشعوبها”، مطالبا “الإستفادة من كل الإمكانيات المتاحة عن طريق التواصل الجغرافي بين الدول الثلاث فيما يخص المجالات الإقتصادية وكذلك من أجل خدمة الجانب الإجتماعي في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *