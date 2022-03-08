الكاظمي:الفساد هو التحدي الكبير في تطور العراق

الكاظمي:الفساد هو التحدي الكبير في تطور العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، إن الحكومة سجلت “نقاط نجاح مهمة”، مشيراً إلى أن العراق يمر بتحديات كبيرة بسب الفساد وسوء الإدارة.وقال الكاظمي خلال زيارته معمل السجّاد اليدوي في مدينة الكاظمية بحسب بيان: “نزوركن اليوم لنكون معكن في يومكن، يوم المرأة العالم، ونفتخر بكن، بجهودكن وتضحياتكن وتفانيكن وإخلاصكن للقضايا الخاصّة والعامة، لكل واحدةٍ منكن قصة أو تجربة، قد تكون مفرحة وقد تكون مؤلمة، لكن المشترك في كل التجارب هو أمر كبير جداً، أن المشترك هو العراق”.وأضاف، أن “العراق في قلوبكن وضمائركن، ونحن نمرّ بتحديات كبيرة، والسبب هو الفساد وسوء الإدارة، لنتذكر أن البناء يستغرق سنوات إلّا أن الخراب يأتي بلحظات، ونحن بحاجة الى بناء العراق سويةً، وأن نكون صبورين إزاء التحديات اليومية، التحديات بشأن الأسعار أو الخدمات”.وتابع، أن “هذه الحكومة جاءت في ظروف صعبة ومعقدة جداً، وسجلنا فيها نقاط نجاح مهمة”. 

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