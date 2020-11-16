الكاظمي:حكومتي إنتقالية وهناك من يحاول وضع العقبات أمامها

الكاظمي:حكومتي إنتقالية وهناك من يحاول وضع العقبات أمامها
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأثنين، ان الحكومة الحالية انتقالية تهدف للوصول الى انتخابات مبكرة، مبينا ان هناك من يحاول عرقلتها.وقال الكاظمي خلال الجلسة الاولى لمجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة بحسب بيان لمكتبه الاعلامي ، ان “انعقاد مجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة يعد مبادرة جديدة لأول مرة في الحكومات المتعاقبة، وسيعقد بشكل دوري شهري”.واضاف ان “المجلس يهدف الى التواصل مع الجهات والهيئات، لتذليل العقبات والتحديات والصعوبات والمداولة واتخاذ التوجيهات وإحالة ما يتطلب الى مجلس الوزراء للتصويت عليه”.وتابع الكاظمي ان “الحكومة الحالية انتقالية وتهدف للوصول الى انتخابات مبكرة وهناك من يحاول وضع العقبات أمامها”، لافتا الى ان “هناك تحديات كبيرة تواجه البلد، ونبذل جهودا على مدار الساعة لتجاوزها ووضع البلد على الطريق الصحيح”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *